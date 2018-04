Conor McGregor breekt stilte met cryptische boodschap terwijl er hem lange celstraf boven het hoofd hangt Hans Op de Beeck

09 april 2018

12u27 0 Meer Sport Drie dagen nadat hij op borgtocht is vrijgekomen, breekt Conor McGregor (29) de stilte op zijn Twitter met een cryptische boodschap. Hij plaatste een beeld waarop te zien is hoe hij het gerechtsgebouw in New York verlaat, met daarboven een biddende emoji, alsof hij hulp vraagt van bovenaf om een straf te ontlopen.

Want een zware celstraf hangt 'The Notorious' alvast boven het hoofd, nadat hij vorige week in aanloop van UFC 223 voor heel wat heisa had gezorgd. De Ierse kooivechter bracht vernielingen aan een bus aan met onder andere een steekwagen. In die bus raakten twee MMA-vechters gewond: zowel Michael Chiesa als Ray Borg moesten afmelden voor het event in New York. Zo hing de schaduw van McGregor's gewelddadig gedrag als een schaduw boven de avond in het Barclays Centre. Die moest met Khabib Nurmagomedov versus Ferguson een topkamp opleveren in de strijd om de wereldtitel bij de lichtgewichten, de riem die McGregor kwijtspeelde omdat hij te lang uit de octagon weggebleven is. Maar Ferguson raakte gekwetst in de aanloop, terwijl zijn vervanger Max Holloway de gewichtstest niet doorstond. Uiteindelijk werd dan maar vlug Al Iaquinta opgetrommeld, gevecht dat de vechter uit Dagestan natuurlijk makkelijk won. Khabib achteraf: "Waar is Conor? Wil je alleen maar vechten met de bus? Iaquinta is de echte gangster uit Brooklyn." (lees hieronder verder)

Naar de reden van McGregor's gedrag is het voorlopig gissen, al wordt er vooral aangenomen dat de Ierse ex-kampioen vooral kwaad was op Nurmagomedov. Die had even voor de officiële persconferentie een klein handgemeen had met Artem Lobov, een pupil en goeie vriend van McGregor. Ook Lobov werd geschrapt voor UFC 223. Gissen is het ook naar de straf die 'The Notorious' boven het hoofd hangt, want die zou weleens erg zwaar kunnen zijn. McGregor is aangeklaagd voor mishandeling en crimineel gedrag. Volgens de rechtspraak in New York zou hij voor dat eerste fout, indien schuldig bevonden, een celstraf van elf maanden boven het hoofd hangen. Maar voor het tweede gelden er in de 'Big Apple' nog veel zwaardere gevangenisstraffen. Hij kan dus maar beter bidden op een goeie afloop, Conor. De zaak dient op 14 juni. Zijn borgtocht van 50.000 dollar (omgerekend ruim 40.000 euro) om vrij te komen werd vorige week betaald door zijn ploegmaat Dillon Danis.

You’s’ll strip me of nothing you’s do nothing cunts. Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link

🙏 Een foto die is geplaatst door null (@thenotoriousmma) op 09 apr 2018 om 09:52 CEST