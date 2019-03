Conflict van de baan: Jacques Borlée tekent bij Franstalige én Vlaamse vleugel en blijft coach van Belgian Tornados GVS

15 maart 2019

18u01 0 Meer Sport Het atletiekconflict is van de baan. Jacques Borlée heeft een contract getekend bij de de Franstalige Atletiekbond (LBFA) én de Vlaamse Atletiekliga. Dat bevestigt Thomas Lefebvre, voorzitter van de LBFA, zopas. Borlée blijft daardoor ook coach van de Belgian Tornados.

Het nieuwe contract van Borlée loopt tot 31 december 2020. Een nieuwigheid is dat het contract hem ook bindt aan de Vlaamse Atletiekliga (VAL). “Borlée zal een contract ondertekenen bij de twee federaties”, klinkt het bij Lefebvre. “Dat is nieuw maar nodig. Hij traint immers verschillende atleten, zoals Jonathan Sacoor, die zijn aangesloten bij de Vlaamse federatie. Hij blijft ook trainer van het 4x400m-mannenploeg (de Belgian Tornados, red.).”

Er zat al enige tijd een haar in de boter tussen Borlée en de Franstalige Atletiekfederatie. Borlée nam onlangs de woorden “terreur” en “dictatuur” in de mond, maar werd nadien in een open brief voor schut gezet. Een breuk leek in de maak, maar gisteren trokken al acht atleten naar het kabinet van de Waalse minister van Sport Rachid Madrane (PS) op zoek naar een oplossing. Vandaag werden de beleidsmakers van de Franstalige Atletiekfederatie - voorzitter Lefebvre en technisch directeur Christian Maigret - uitgenodigd om hun verhaal te doen. Met succes. Madrane “wil alle partijen bedanken” en noemt daarbij Philippe Muyters, het BOIC, de Vlaamse en Franstalige sportadministratie, beide atletiekbonden en Borlée zelf.