Concurrente van Tia Hellebaut krijgt bronzen medaille Peking niet terug

14u03

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft het beroep van Anna Chicherova (35) afgewezen. De Russische hoogspringster, een concurrente destijds van Tia Hellebaut, probeerde op die manier alsnog haar bronzen medaille die ze in 2008 behaalde op de Olympische Spelen te behouden. Chicherova moest in oktober 2016 haar olympisch eremetaal inleveren nadat ze bij een nieuwe dopingtest op haar bewaarde stalen positief testte op het verboden product turinabol.

Het goud in Peking ging naar Tia Hellebaut, na een sprong over 2m05. Het zilver was voor de Kroatische Blanka Vlasic. Vier jaar later was Chicherova in Londen goed voor goud. Hellebaut nam toen met een vijfde plaats afscheid van de Spelen.



De nummers vier en vijf van de hoogspringfinale in Peking werden eveneens gediskwalificeerd, waardoor de Amerikaanse Chaunte Howard het brons zou krijgen. Dit moet echter nog bevestigd worden door het Internationaal Olympisch Comité (IOC).



Het IOC heeft intussen al meer dan duizend tests uitgevoerd op de bewaarde stalen van de Olympische Spelen van 2008 en 2012. Dankzij de nieuwe onderzoeksmethoden kwamen zo 106 positieve dopingstalen aan het licht. 75 medailles werden al afgenomen.





photo_news Het podium van Peking 2008, met van links naar rechts Blanka Vlasic, Tia Hellebaut en Anna Chicherova.