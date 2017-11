Concurrente van Nafi Thiam loopt zware knieblessure op Redactie

12u58

Bron: Belga 0 ANP Meer Sport De Nederlandse zevenkampster Nadine Broersen laat op haar Facebookpagina weten een zware knieblessure te hebben opgelopen. Broersen scheurde haar achterste kruisband af en wacht een lange revalidatie.

De 27-jarige Broersen viel vorige week maandag op training over een horde. In eerste instantie dacht ze dat de blessure meeviel, maar afgelopen dinsdag bleek tijdens een MRI-scan dat het verdict veel zwaarder uitviel. "Mijn achterste kruisband is volledig gescheurd", legde de Nederlandse uit. "Nu een aantal weken revalideren en dan een nieuwe MRI. Nadien wordt besloten of er al dan niet een operatie volgt. Nachtmerrie."

Broersen werd in 2015 op het WK atletiek in Peking vierde in de zevenkamp. Ze nam ook twee keer deel aan de Spelen (12e in 2012 en 13e in 2016). Op het EK atletiek indoor dit jaar in Belgrado werd Broersen vijfde in de vijfkamp, op ruime afstand van winnares Nafi Thiam.

Thiam weet vrijdagavond op ze door de IAAF wordt uitgeroepen tot Wereldatlete van het Jaar. Naast Thiam mogen ook nog de Ethiopische langeafstandloopster Almaz Ayana en de Griekse polsstokspringster Ekaterini Stefanidi hopen op de prijs. Onze landgenote zou de eerste Belgische ooit zijn die de titel in de wacht sleept.

