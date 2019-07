Commotie op WK zwemmen: bronzen medaillewinnaar van Rio gearresteerd wegens ongewenste intimiteiten LPB

28 juli 2019

08u56

Bron: dpa 0 WK zwemmen Op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju is een zwemmer opgepakt wegens vermoede ongewenste intimiteiten. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap onder aanhaling van de politie.

De identiteit en nationaliteit van de zwemmer zijn voorlopig niet bekend. Alleen is geweten dat hij 22 jaar is en op de Olympische Spelen van Rio in 2016 een bronzen medaille won. De man zou in een club een 18-jarig meisje lastiggevallen hebben. De vrouw verwittigde onmiddellijk de politie, de zwemmer werd ter plekke gearresteerd. Hij ontkent de beschuldigingen. De politie wil een reisverbod uitvaardigen tegen de zwemmer.

Het incident vond plaats zo'n 24 uur nadat in een nachtclub in Gwangju twee Zuid-Koreanen omkwamen toen een balkon instortte. Er vielen ook zestien gewonden, onder wie acht atleten die aan het WK zwemmen deelnemen. Het WK zwemmen eindigt vanavond.