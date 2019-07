Commotie op WK zwemmen: bronzen medaille van Rio gearresteerd wegens aanranding in nachtclub LPB

28 juli 2019

15u33

Op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju is de Hongaar Tamas Kenderesi opgepakt wegens aanranding. De zwemmer mag het land voorlopig niet verlaten.

Kenderesi (22) zou in een nachtclub een 18-jarig meisje aangerand hebben. De vrouw verwittigde onmiddellijk de politie, de Hongaarse zwemmer werd ter plekke gearresteerd. Hij ontkent de beschuldigingen. Kenderesi mocht na zijn ondervraging door de politie de cel verlaten en keerde terug naar het atletendorp. De politie vaardigde een reisverbod voor tien dagen tegen hem uit.

De Hongaarse zwemfederatie reageerde in een communiqué op het incident. “We doen er alles aan om klaarheid te brengen in de beschuldigingen jegens Tamas Kenderesi”, luidt het. “Tijdens het onderzoek geldt het vermoeden van onschuld. Als hij echter schuldig wordt bevonden, zal de zwemfederatie de gepaste maatregelen nemen. Wij veroordelen elke daad die ingaat tegen de menselijke waardigheid.”

Brons in Rio

Kenderesi won in 2016 een bronzen medaille op de 200 meter vlinderslag op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Op het WK in Gwangju eindigde hij op dezelfde afstand achtste.

Het incident vond plaats zo'n 24 uur nadat in een nachtclub in Gwangju twee Zuid-Koreanen omkwamen toen een balkon instortte. Er vielen ook zestien gewonden, onder wie acht atleten die aan het WK zwemmen deelnemen. Het WK zwemmen eindigt vanavond.