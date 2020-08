Comeback Mike Tyson uitgesteld “om groter publiek kans te geven de grootste comeback uit het boksen bij te wonen”

11 augustus 2020

21u55

Bron: Belga 6 Boksen De exhibitiewedstrijd tussen de 54-jarige Mike Tyson en de 51-jarige Roy Jones Jr. is verplaatst van 12 september naar 28 november. Dat heeft de oud-wereldkampioen bij de zwaargewichten zelf aangekondigd.

In een communiqué op de website van TMZ Sports vertelde Tyson dat de wedstrijd werd uitgesteld “om een groter aantal personen de kans te geven om de grootste comeback uit de geschiedenis van het boksen bij te wonen.” Ook gaf de levende legende mee dat zijn tegenstander “maar beter oplet”, want “hij is in topvorm”.

Het bedrijf dat achter de organisatie zit van het evenement, Thriller, gaf nog mee dat het verlengd weekend van Thanksgiving beter past bij het “historische gevecht”, dat al op een “enorme interesse” kan rekenen en het eerste zal worden uit een reeks genaamd “Thriller Battles”.

