Comeback in mineur: Dirk Van Tichelt niet opgewassen tegen 's werelds nummer 102

31 maart 2018

14u02

Dirk Van Tichelt heeft weinig plezier beleefd aan zijn comeback. Op de Grand Prix in het Georgische Tbilisi ging de Beer van Brecht, nummer 19 van de wereld, in de klasse tot 73 kg meteen onderuit tegen thuiskamper Omari Niazashvili, de nummer 102 op de ranking.

Na drie maanden zonder wedstrijden, door onder meer een nekblessure, bleek al snel dat de winnaar van olympisch brons in Rio wedstrijdritme tekortkwam. Met twee strafpunten en een waza-ari tegen mocht Van Tichelt inpakken.

Komende week treedt Van Tichelt aan op de Grand Prix van Antalya. Daarna wacht nog een olympische stage ter voorbereiding van het EK, dat van 25 tot 28 april in Tel Aviv plaatsvindt. Joran Schildermans, de tweede Belg in Tbilisi, verloor gisteren zijn eerste gevecht in de min 60 kg.