Colsaerts pakt meteen de leiding op Championship in Dunhill - Leurquin 38e op Open de France

Nicolas Colsaerts heeft met een openingsronde van 67 slagen de leiding ingepalmd na dag één op het Alfred Dunhill Links Championship golftoernooi, dat wordt betwist op drie golfbanen in de omgeving van het Schotse St.Andrews.

Colsaerts, die zijn eerste ronde moest afwerken op de Kingsbarns golfbaan, startte nochtans met een dubbele bogey op de derde hole. De 34-jarige Brusselaar sloeg echter terug en putte achtereenvolgens birdies weg op de holes vier, vijf, zes, acht, twaalf, zeventien en achttien, wat resulteerde in een ronde van 67 slagen, vijf onder par. Colsaerts deelt de koppositie met de Ier Paul Dunne, die zich vorige zondag nog de beste toonde op de British Masters.

"Ondanks een dubbele bogey op de derde hole, bleef ik de concentratie behouden", verklaarde Colsaerts na afloop. "Op de zeventiende hole, wat niet meteen een birdie hole is, sloeg ik de bal dicht bij de cup, waarna ik mijn ronde afsloot met een lange birdieputt."

Detry, die op de St.Andrews Old Course aan de slag moest, had voor zijn eerste ronde 71 slagen nodig, één onder par. De 24-jarige Brusselaar, startte net als Colsaerts eerder bleekjes met bogeys op de holes twee en zes. Op de tweede parcourshelft liep het veel vlotter. Na birdies op de holes elf en twaalf moest hij op de veertiende hole een bogey op zijn kaart schrijven. Detry sloot zijn ronde af met birdies op de holes zestien en achttien wat hem een gedeelde 41e plaats opleverde.

Het Alfred Dunhill Links Championship wordt tijdens de drie eerste dagen op drie verschillende banen afgewerkt: de Kingsbarns, de St.Andrews Old Course en de Carnoustie golfbaan. Na drie ronden plaats de top-60 zich voor de finaleronde die wordt afgewerkt op de St.Andrews golfbaan.

Leurquin gedeeld 38ste op Open de France

Met een ronde van 70 slagen staat Chloé Leurquin op een gedeelde 38e plaats na de eerste ronde op het Open de France golftoernooi, dat wordt betwist op de Chantaco golfbaan in het Franse Saint-Jean-de-Luz. De 27-jarige Waals-Brabantse zette een ronde neer waarin ze twee birdies wegputte, maar ook twee bogeys op haar kaart moest schrijven. Met haar score van 70 slagen telt ze acht slagen meer dan Cristie Kerr. De 39-jarige Amerikaanse, die in haar loopbaan al 29 overwinningen behaalde, waaronder twee Majortoernooien, zette een foutloze ronde neer waarbij ze acht birdies lukte.

