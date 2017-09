Colsaerts mist zijn start in British Masters golf - Mivis matig in Baskenland Bewerkt door GVS

22u23

Bron: Belga 0 Getty Images Meer Sport Nicolas Colsaerts heeft met een openingsronde van twee over par en een gedeelde 108e plaats een zwakke start genomen op het British Masters golftoernooi (EPGA/3.000.000 pond), dat plaatsvindt op de Close House golfbaan in het Engelse Newcastle-upon-Tyne.

De 34-jarige Brusselaar, die zondag nog knap twaalfde werd op het Portugal Masters, moest nu genoegen nemen met een eerste ronde van 72 slagen. Colsaerts, die op de tweede parcourshelft van start ging moest meteen twee bogeys op zijn kaart schrijven. Op de volgende acht holes noteerde hij par. Op zijn laatste acht holes putte de nummer 49 op de European ranglijst nog drie birdies weg, maar moest hij ook nog twee bogeys en een dubbele bogey incasseren. Colsaerts zal alsnog een sterke tweede ronde moeten neerzetten om de cut te halen. In de tussenstand telt hij negen slagen meer dan de Zuid-Afrikaan George Coetzee en de Engelsman Tyrell Hatton die de leiding delen. Maar liefst 23 spelers lukten een eerste ronde van vier onder par of beter.

Getty Images

Stand na eerste ronde

1. George Coetzee (ZAf) 63 -7

. Tyrrell Hatton (Eng)63

3. Mikko Ilonen (Ijsl)64

. Mikko Korhonen (Ijsl)64

. Alvaro Quiros (Spa)64

. Rikard Karlberg (Zwe)64

. Chris Hanson (Eng)64

8. Graeme Storm (Eng)65

. Johan Carlsson (Zwe)65

. Ashley Chesters (Eng)65

. Joël Stalter (Fra)65

. Lee Slattery (Eng)65

108. Nicolas Colsaerts (Bel)72

photo_news

Mivis neemt matige start in Challenge de Espana golf

Met een gedeelde 89e plaats heeft Christopher Mivis niet meteen een schitterende start genomen op het Challenge de España golftoernooi (Challenge Tour/200.000 euro), dat wordt betwist op de Izki golfbaan in het Spaanse Urturi.



De 28-jarige Mivis, die op de tweede parcourshelft van start ging, noteerde op zijn eerste tien holes par. Op de tweede hole moest de nummer 24 op het Challenge Tour-klassement een bogey incasseren gevolgd door een birdie op hole drie. Op de holes zeven en acht ging de Truienaar nogmaals in de fout, waarna hij zijn ronde afsloot met een birdie op de negende hole. Met zijn ronde van 73 slagen, één over par, telt Mivis negen slagen meer dan de Fin Kalle Samooja die alleen de leiding waarneemt.

Stand na eerste ronde

1. Kalle Samooja (Fin)64 -8

2. Kristian Krogh Johannessen (Noo)66

. Erik Van Rooyen (ZAf)66

4. Matteo Delpodio (Ita)67

. Victor Perez (Fra)67

. Michael Hoey (NIe)67

. Jarand Ekeland Arnoy (Noo)67

. Garrick Porteous (Eng)67

. Cormac Sharvin (NIe)67

. Gary Boyd (Eng)67

. Ricardo Santos (Por)67

89. Christopher Mivis (Bel)73