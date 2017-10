Colsaerts blijft uitstekend presteren op Alfred Dunhill Championship golf Bewerkt door GVS

Bron: Belga 3 Action Images via Reuters Nicolas Colsaerts. Meer Sport Nicolas Colsaerts heeft na een tweede opeenvolgende ronde van 67 slagen zijn koppositie moeten inleveren op het Alfred Dunhill Links Championship golftoernooi (EPGA/5.000.000 dollar), dat wordt betwist op de drie golfbanen nabij het Schotse St.Andrews. Thomas Detry zakte na een zwakke ronde naar de 134e plaats.

Colsaerts, die dag één afwerkte op de Kingsbarns golfbaan, moest op dag twee aan de slag op de St.Andrews Old Course. De 34-jarige Brusselaar zette een identieke ronde neer als op dag één, waarin hij één dubbele bogey moest incasseren waartegen hij zeven birdies wegputte. Met zijn totaalscore van 134 slagen, tiende onder par, zakte hij naar de derde plaats en telt hij één slag meer dan de Engelsman Tommy Fleetwood - die met een ronde van 63 slagen een nieuw baanrecord vestigde op de Carnoustie golfbaan - en zijn landgenoot Tyrrell Hatton de regerende kampioen.



Thomas Detry zette een zwakke tweede ronde neer. De 24-jarige Brusselaar, die aan de slag moest op de Carnoustie golfbaan, kwam niet verder dan een ronde van 76 slagen, vier over par en dit na twee birdies maar ook zes bogeys. Detry moest 93 plaatsen inleveren.

