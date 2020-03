Coaches en spelers in het basket vallen terug op werkloosheidsuitkering, "maar er is begrip voor situatie" Raf Bastiaenssen

17 maart 2020

08u27 0 Basketbal De economische gevolgen van de coronacrisis beuken er stevig in. Schadelijk voor alle partijen: voor clubs, voor spelers en coaches. Activiteiten werden stopgezet, economische werkloosheid werd aangevraagd, arbeidscontracten tijdelijk opgeschort. "Maar bij spelers voelen we alleen begrip, dit is overmacht", klinkt het bij de clubs.

Zaterdag viel vroegtijdig het doek over het basketbalseizoen. De overheidsmaatregelen om de coronacrisis te bedwingen, maakten een hervatting onmogelijk. De gevolgen voor alle betrokken partijen worden stilaan duidelijk. Voor de tien Liga-clubs met de gemiste inkomsten van ticketing en catering, voor de betrokken spelers en coaches met de opschorting van hun arbeidscontracten en het terugvallen op een uitkering van economische werkloosheid.

"Alle activiteiten binnen de Liga werden volledig stilgelegd omwille van de corona- crisis en de overheidsmaatregelen", zegt Sebastien Ledure, juridisch adviseur van de Liga. "Een hele sector werd hiermee lamgelegd, een ongeziene situatie. Dit zal het basketbal overstijgen. De overheidsmaatregelen maakten een verder verloop onmogelijk, dat is een duidelijk geval van overmacht. Dat laat de clubs toe om economische werkloosheid aan te vragen voor hun werknemers. Wat meteen alle arbeidsovereenkomsten tijdelijk schorst met een maximumduur van drie maanden."

70% van brutoloon

Bij de clubs zaten bestuur, spelers en coaches de voorbije dagen samen. Op zoek naar een gepaste oplossing voor de nieuwe realiteit. Een economische werkloosheidsuitkering betekent 70 procent van het brutoloon, met een begrenzing van 2.754,76 euro. Voor het merendeel van spelers en coaches een financiële aderlating. Voor de al geteisterde clubs dan weer een beheersing van de financiële verliezen.

Bij alle clubs klonk eenzelfde teneur: het onderhoud met de spelers verliep constructief. Geen evidentie, wel aangewezen, zeker bij een verdere samenwerking met een langdurig contract. Enkele clubs reikten hun spelers een tussenoplossing aan, met een financiële vergoeding bovenop de uitkering.

Solidair

"Onze spelers reageerden heel professioneel op de nieuwe situatie, met veel begrip voor onze situatie. We kregen eigenlijk meer vragen van hun managers", vertelt Roger Roels, voorzitter van Antwerp Giants.

"Iedereen wordt hierdoor getroffen, iedereen zal dit voelen", zegt Anthony Mallego, sportief directeur van Aalstar. "Met de huidige situatie moet iedereen verstandig en solidair omgaan. En dat voelen we bij onze spelers. Zij tonen begrip, zij beseffen ten volle dat dit een geval van overmacht is. We ontvingen geen enkel negatief signaal uit de kleedkamer."

"Onze spelers aanhoorden onze argumentatie en toonden er meteen begrip voor", zegt ook Limburg United-voorzitter Maarten Bostyn. "Enkele Amerikaanse spelers (Gibbs, Brown en Chatman) verkozen om huiswaarts te keren. Ze wilden gedurende de coronacrisis bij hun familie zijn. Te begrijpen natuurlijk, ook al houdt dit in dat ze niet langer in aanmerking komen voor een uitkering."