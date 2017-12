Coach Shane McLeod tevreden dat Red Lions olympische vorm vast konden houden op de World Hockey League Redactie

21u58

Bron: Belga 1 PHDPH Meer Sport Na zeges tegen Argentinië (3-2) en Spanje (5-0) is België als enige land nog ongeslagen op de finale van de World Hockey League in het Indiase Bhubaneswar. "Ons groot voordeel is dat we de groep die in 2016 zilver veroverde op de Spelen in Rio samen hebben kunnen houden en vooral dat de spelers hun olympische vorm vast hebben kunnen houden", verklaarde coach Shane McLeod het succes.

"In Rio hadden we één van de jongste kernen. Nu komen we op volle rijpheid. Bovendien komen er nog altijd jonge talenten bij. We kunnen niet anders dan tevreden zijn over hoe het toernooi verloopt. Maar het belangrijkste in dit soort competities is om in het toernooi te groeien."

De manschappen van McLeod maakten indruk op alle waarnemers, maar bestempelden hun prestaties zelf als "voldoende, zonder meer". "Ze zijn op zoek naar perfectie en willen aan elk detail werken. Dat maakt deel uit van ons ontwikkelingsproces, dat nu al enkele jaren aan de gang is", legt McLeod uit.

Morgen spelen de Belgen nog tegen Nederland, maar de groepswinst is nu al bijna een feit. Die groepswinst zou betekenen dat België het in de kwartfinales tegen gastland India, vierde in groep B, opneemt. "In principe maakt het niet veel uit wie de tegenstander is", stelt McLeod, maar India voor zijn eigen publiek partij geven, zou wel een ongelooflijke ervaring zijn."

De centrale verdedigers Arthur Van Doren en Arthur De Sloover vormen in Bhubaneswar een stevige afweergordel. De 20-jarige De Sloover is na de halve finale van de World League in Zuid-Afrika en het EK in Amsterdam nog maar aan zijn derde groot toernooi toe. "Mijn integratie bij de A-kern verloopt beter en beter en ik voel het vertrouwen groeien. Onze defensieve organisatie is volgens periodes van drie minuten geregeld. De veranderingen hangen altijd af van de spelsituatie, maar als ik samen met Van Doren op het terrein sta, heeft hij de rol van vrije man. Loïck Luypaert vervult dan weer de functie van laatste man."

"Onze defensie zit goed in elkaar. We geven weinig kansen en weinig strafcorners weg, maar we zijn slechts schakels in het geheel", toont de 23-jarige Van Doren, de Gouden Stick van de Belgische competitie, zich bescheiden. "Het Indiase publiek houdt wel van ons spel. Het is fijn om voor een kennerspubliek te spelen."