Coach Pascal Kina nog foutloos met Gantoise: “Zo veel mogelijk aanvallende acties creëren” Werner Thys

14 september 2020

09u22 0 Hockey Samen met Léopold wordt Gantoise dit seizoen getipt als grootste kandidaat op de landstitel en de Oost-Vlaamse jongens hebben hun seizoenstart alvast niet gemist. Na het opwarmertje vrijdagavond bij promovendus Old Club (1-11), werd gisteren ook de topper op het veld van Dragons gewonnen: 2-4.

Nochtans keek Gantoise tegen Dragons na één kwart tegen een 2-0 achterstand aan. “Op dat moment is er nog driekwart van de wedstrijd te spelen, hé”, glimlacht Gantoise-coach Pascal Kina. “We pakten het goed aan tegen één van de betere teams in onze competitie. We waren dominant en verdienden de overwinning.”

Vijf jaar geleden stelde Gantoise het ‘project 2020’ voor. Doel: in 2020 kampioen spelen met de mannen én de vrouwen. “Door het stopzetten van de competitie zullen we het natuurlijk nooit weten, maar samen met Léopold namen we vorig seizoen toch de beste start”, aldus Kina. “We hadden er sowieso dicht bij geweest. Ook een jaar eerder waren we al titelkandidaat, maar toen verloren we in de kwartfinale van de play-offs eerder knullig van Beerschot.”

Er zijn veel sterke ploegen, het wordt een hard seizoen. Met teams als Watducks, Racing en Dragons moet je altijd rekening houden Pascal Kina

Antoine Kina, zoon van de Gantoise-coach, is op dit moment de enige Red Lion in de kern van de Oost-Vlaamse club. Rond hem heel wat ijzersterke Argentijnse spelers (Juan Saladino, Leandro Tolini en keeper Tomas Santiago), Franse spelers (Charles Masson, Blaise Rogeau, Etienne Tynevez en François Goyet) en eigen jeugd. “En dat laatste is niet onbelangrijk”, benadrukt Kina. “Gisteren stonden er acht rasechte Gantoise-producten op het wedstrijdblad. Dat is niet weinig. Met Charles Masson en Alexander de Paeuw deden we twee gerichte transfers. We willen met alle teams van Gantoise eenzelfde manier van spelen hanteren: zo veel mogelijk aanvallende acties creëren en dominant hockeyen. Het is misschien wat overdreven om te stellen dat we volgens het Australisch model willen hockeyen, maar het gaat toch die richting uit.”

Gantoise telt na twee speeldagen dus zes op zes en dat voorlopig zonder Tolini en Masson in de basis. “En dat zijn twee belangrijke spelers”, aldus Kina. “Met Masson nemen we voorlopig geen risico’s en Tolini is na zijn terugkeer uit Argentinië nog in quarantaine. Zaterdag tegen Racing is hij er wel bij. Die jongen is altijd goed voor enkele doelpunten op strafcorner.”

Naast Gantoise tellen ook Léopold, Orée en Leuven na twee speeldagen nog het maximum van de punten. “Er zijn veel sterke teams, het wordt een hard seizoen”, stelt Kina. “Met teams als Watducks, Racing en Dragons moet je altijd rekening houden. Dragons heeft op papier een zeer sterke ploeg, maar stond meteen voor twee zware wedstrijden. Let ook op Leuven, dat enkele slimme transfers deed. Ach, eigenlijk kijk ik weinig naar de andere ploegen en concentreer ik me week na week op mijn team. Zo snel mogelijk zeker zijn van de top acht is het eerste doel. In de play-downs zullen er straks sowieso enkele verrassingen zitten en met drie degradanten wil je daar echt niet bij horen.”