Coach Girardi verlaat na 10 jaar New York Yankees 18u57 0 USA Today Sports Meer Sport Na tien seizoenen vertrekt Joe Girardi als coach van de New York Yankees. Het contract van de ervaren manager bij de Amerikaanse honkbalclub wordt niet verlengd. Hij leidde in 2009 de Yankees naar de titel in de World Series.

Dit seizoen miste de ploeg van Girardi (53) de World Series maar net. De Yankees verloren met 3-4 (best-of-seven) van de Houston Astros. De Amerikaanse topcoach haalde met de Yankees in tien seizoenen zes keer de nacompetitie in de Major League. Zijn laatste contract, voor vier jaar, was in New York goed voor een bedrag van 16 miljoen dollar (circa 13,5 miljoen euro).



Als catcher won Girardi de World Series met de Yankees drie keer (in 1996, 1998 en 1999).

AFP

