Coach Gaastra sluit deelname EK van Timmers niet uit: "De 50 meter is misschien nog haalbaar" SDD

01 augustus 2018

17u06

Bron: Sporza & Belga 0 Meer Sport Zwemcoach Ronald Gaastra sluit niet uit dat Pieter Timmers nog in actie zal komen dit EK in Glasgow. "Ik heb Pieter vanochtend aan de lijn gehad, en hij klonk goed ", zei de Nederlandse coach vandaag in een interview met Sporza.

"Het is moeilijk in te schatten of Pieter nog zal zwemmen op dit EK. De 100 meter zwemt hij sowieso niet. Dat is komend weekend, dat is realistisch niet haalbaar als je vier à vijf dagen niet in het water hebt gelegen."

"Maar de 50 meter is misschien wel haalbaar. Stel dat hij morgen in het water mag gaan liggen en dat hij tegen het weekend zegt: 'ik kan wel wat kwaliteit afleveren in het water', dan kan hij volgende week donderdag misschien wel de 50 meter doen."

"Ik denk dat hij minimaal het niveau van Rio had"

Extra pijnlijk voor Timmers is, dat hij in bloedvorm verkeerde: "Hij was helemaal klaar voor het EK. Hij heeft een heel goed seizoen gedraaid. Op trainingen heeft hij ook hele mooie dingen laten zien. Ik denk dat hij minimaal het niveau van Rio had. Dus dat hier een medaille betekent."

Gaastra relativeert wel de ontgoocheling: "Het was misschien zijn laatste kans om op een EK te scoren. Over twee jaar heb je er weer een, maar dat is ter voorbereiding op de Spelen in Tokio. Het is jammer, maar ik heb liever dat hij wat minder is op de EK's dan op het WK of op de Olympische spelen, dan andersom. De timing is klote, uiteraard, maar we moeten het niet erger maken dan het is."

Sébastien De Meulemeester vervangt Pieter Timmers in 4x100 meter vrije slag

Sébastien De Meulemeester zal Pieter Timmers vrijdag vervangen in het Belgische team voor de 4x100 meter vrije slag. Dat meldde Philippe Midrez, technisch directeur van de Franstalige zwemfederatie vandaag

De 20-jarige De Meulemeester (BRABO) zal een team vormen met Jasper Aerents (BZK), Emmanuel Vanluchene (GOLD) en Valentin Borisavljevic (LAQUA). Hij zwemt in Glasgow ook de 4x200 meter vrije slag. Zijn beste tijd op de 100 meter is 49.85.

Wie volgende week woensdag naast Emmanuel Vanluchene (GOLD), Kimberly Buys (BRABO) en Valentine Dumont (NOC) zal starten in de 4x100 meter vrije slag voor gemengde teams, is nog niet beslist. "Daarvoor wachten we het verloop van de kampioenschappen af", verduidelijkt Midrez. "Het gaat tussen De Meulemeester en Borisavljevic."

Alle hoop dan maar op Louis Croenen?

Door het plotse wegvallen van Pieter Timmers is Louis Croenen de Belgische blikvanger geworden op het EK zwemmen in Glasgow, dat vrijdag van start gaat. Na een moeilijk post-olympisch jaar hoopt de 24-jarige Kempenaar de finale te halen in de 200 meter vlinderslag.

Sinds hij op het WK in Kazan drie jaar geleden als eerste Belg sinds Fred Deburghgraeve de finale haalde van een individueel nummer op een wereldkampioenschap, zijn de verwachtingen rond Croenen hooggespannen. Zijn achtste plaats op de Olympische Spelen van Rio in 2016 bevestigden die, maar vorig jaar zakte hij op het WK in Boedapest door het ijs met een teleurstellende zeventiende plaats. Croenen hoopt op het EK in Glasgow de draad weer op te pikken.

"Ik heb een goede voorbereiding achter de rug, inclusief voldoende rust. Ik heb een klein ongelukje gehad aan de linkerpols en ik ben vorige week wat ziek geweest, maar nu voel ik me beter", vertelde Croenen na zijn eerste training in het Schotse water. "Ik wil het alleszins beter doen dan op dat WK vorig jaar. Mijn doel is om de finale te halen, wat nooit gemakkelijk is. Misschien kan ik zelfs mijn Belgisch record (1:55.39) breken. Als dat lukt, heb ik die finale sowieso beet."

"Het podium halen? Dat is moeilijk te voorspellen, alles zal afhangen van de concurrentie. Het enige wat ik kan doen is mijn uiterste best doen, en dan zie ik wel op welke positie ik eindig", aldus de zwemmer van ShaRK. Op de vraag waar het vorig seizoen is misgelopen, heeft Croenen niet meteen een antwoord. "Misschien heb ik vorig seizoen minder getraind dan normaal. Dat is sowieso wel gebruikelijk na een olympisch jaar, want die 200 meter vlinderslag is een heel uitputtende discipline."

De halve finale van de 200 meter vlinderslag vindt zaterdag plaats, de finale zondag. Croenen neemt volgende week woensdag ook deel aan de 100 meter vlinderslag.