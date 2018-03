Coach De Brandt traint opnieuw Hongaarse volleybalvrouwen Redactie

21 maart 2018

19u00

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische volleybaltrainer Jan De Brandt is sinds kort opnieuw aangesteld als coach van het Hongaarse nationale vrouwenvolleybalteam. Voor De Brandt is het zijn tweede periode als bondscoach van de Hongaarse vrouwen, na het tijdperk tussen 2014 en 2016.

"Het is een waar genoegen om opnieuw de hoofdcoach te mogen zijn van jullie nationale vrouwenteam," vatte de 59-jarige De Brandt in een videoboodschap op Facebook aan. "We hebben in het verleden mooie resultaten geboekt en ik hoop dat we dat in de toekomst ook kunnen doen."

Na een sabatjaar (om familiale redenen) na zijn eerste periode als Hongaars bondscoach begon hij aan een avontuur bij het Turkse Fenerbahçe. Daar werd hij na tegenvallende resultaten in februari aan de deur gezet. In België stond De Brandt aan het roer bij Tongeren, Gent en de nationale vrouwenploeg.