Coach Bart Swings over start WK allround: “Vorm nu niet genoeg voor toptien” Bart Fieremans

27 februari 2020

15u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Bij de start van het WK allround vrijdag in Hamar start Bart Swings met beperkte ambities. Na zijn ontgoochelend WK afstanden half februari is coach Jelle Spruyt realistisch: “Bart zal nu niet plots supertijden schaatsen. Hij wil wel zijn seizoen technisch met een beter gevoel afsluiten.”

De Noorse stad Hamar wekt anders wel mooie herinneringen op bij Swings. Hier lukte hij in 2013 een veelbelovende start van zijn carrière in het snelschaatsen met verrassend brons op het WK allround. “We hebben het er met Bart bij de training nog over gehad: ‘Hier stond je zeven jaar geleden op het podium’”, vertelt Spruyt. Maar het WK allround is voor Swings met de steeds snellere concurrentie niet makkelijk meer om uit te blinken. Swings zet zijn zinnen ook vooral op de massastart waarin hij dit seizoen EK-goud haalde. De hoop op dezelfde kleur op het WK in Salt Lake City viel in duigen: Swings eindigde pas als vijftiende.

Na dat WK afstanden is Spruyt realistisch: “De ambitie in allround is meestal om goed te schaatsen, maar dat liep de laatste weken wat mis. Als je twee weken geleden zijn prestaties op individuele afstanden ziet, dan zijn die niet goed genoeg om in Hamar op de toptien te mikken. Hij zal twee weken later niet ineens supertijden schaatsen. Bart gaat nu wel zijn best doen om technisch zo goed mogelijk te schaatsen, zodat we tenminste met een beter gevoel het seizoen kunnen afsluiten.”

Het Swings-team trekt wel lessen uit dit seizoen: “We maken al volop plannen naar volgend seizoen. Zijn fysieke testen tonen aan dat Bart zich sterk voelt, maar technisch hapert het te veel. De komende twee jaar moet er zeker met het oog op de Olympische Winterspelen een grotere constante zijn in zijn trainingsgroep. Nu trainde hij de ene week met de Amerikanen, de andere week eens met de Noren, dan eens met iemand uit Letland, of dan weer een paar weken alleen. We sukkelen daar al jaren mee. Die onophoudende verandering werkt niet genoeg, en dat gaan we aanpakken. We zijn daar volop mee bezig. Na het einde van het seizoen zullen we daar meer over kunnen zeggen.”