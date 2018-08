Claire Michel eindigt opnieuw vijfde in triatlon op EK Redactie

09 augustus 2018

17u09

Bron: Belga 0

Claire Michel is op de vijfde plaats geëindigd in de triatlon bij de vrouwen op het EK in Glasgow. Na 1.500 meter zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen finishte Michel in 2u02:06, wat haar net als vorig jaar een vijfde plaats opleverde. Deze keer was ze 2:53 trager dan de Zwitserse Nicola Spirig, die op 36-jarige leeftijd haar zesde Europese titel mocht vieren. De Britse Jess Learmonth pakte voor eigen publiek zilver, het brons ging naar de Française Cassandre Beaugrand.

De Duitse Laura Lindemann eindigde vierde. De Tsjechische Vendula Frintova kwam in dezelfde tijd als onze landgenote over de streep en dus eindigde het tweetal op de gedeelde vijfde stek.

Valerie Barthelemy finishtee in 2u04:51 op de achttiende plaats, Hanne De Vet was in 2u11:15 goed voor de 31ste stek op een totaal van 44 deelneemsters.