Chinese zwemmer Sun Yang vecht bij TAS geldigheid dopingcontrole aan Redactie

15 november 2019

11u59

Bron: Belga 0 Meer sport De Chinese zwemmer Sun Yang, die een schorsing van twee tot acht jaar riskeert voor een dopingovertreding, heeft voor het Internationaal Sporttribunaal TAS de geldigheid van de bewuste dopingcontrole uit september 2018 aangevochten.

Yang moet zich verantwoorden omdat hij zijn dopingstalen, afgenomen door de Chinese antidopinginstantie, vernield zou hebben met een hamer. De Internationale Zwemfederatie FINA achtte de zwemmer in januari van dit jaar hiervoor schuldig, maar sprak hem toch vrij omwille van een procedurefout van de Chinese antidopinginstantie. Hiertegen heeft het Wereldantidopingagentschap WADA een beroep ingesteld bij het TAS.

De 27-jarige Yang voerde vrijdag aan dat zijn dopingcontrole niet volgens de regels is verlopen. "De controleurs waren niet in staat om mij hun identiteitsdocumenten te tonen", zei de zwemmer op de zitting. "Hoe kon ik hen toestaan om van mij een staal te nemen?"

De hoorzitting vindt in het Zwitserse Montreux plaats en is zeldzaam open voor pers en publiek. Yang veroverde op de Olympische Spelen van 2012 en 2016 in totaal drie gouden medailles en was tussen 2011 en 2019 goed voor elf wereldtitels.