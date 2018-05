Chinese Liang Rui verpulvert wereldrecord snelwandelen TLB

05 mei 2018

15u40

Bron: Belga 1 Meer Sport De Chinese Liang Rui heeft op het WK voor teams in het Chinese Taicang een wereldrecord neergezet op de 50 kilometer snelwandelen. Ze legde de 50 kilometer in vier uur, vier minuten en 36 seconden af. Daarmee was ze meer dan een minuut sneller dan de Portugese Inez Henriques, die vorig jaar in Londen tot 4:05.56 kwam en daarmee het wereldrecord in handen kreeg.

Het was pas de eerste keer dat de 23-jarige Liang Rui een wedstrijd over 50 kilometer afwerkte, want tot voor de race van zaterdag had ze enkel aan wedstrijden van maximaal 35 kilometer deelgenomen. Ze won voor haar landgenote Yin Hang en de Australische Claire Tallent, die ook haar debuut op de 50 kilometer maakte. China won de wereldtitel voor teams, omdat er vier Chinese atletes in de top zeven eindigden. Ecuador won de zilveren medaille, Oekraïne de bronzen.

Bij de mannen was Japan een klasse te sterk op de 50 kilometer. Het volledige individuele podium was Japans. Hirooki Arai kwam zes seconden voor zijn landgenoot Hayato Katsuki binnen, Satoshi Maruo werd derde. Oekraïne werd tweede in het landenklassement, Polen derde.

Op de tien kilometer bij de mannen veroverde China de wereldtitel dankzij een eerste plaats van Zhang Yao (40:07), een tweede plaats van Wang Zhaozhao en een vierde van Sun Shuai. Japan pakte zilver, Australië brons.

Tot slot werd China ook wereldkampioen bij de vrouwen op de twintig kilometer, voor Italië en Spanje. De race werd gewonnen door de Mexicaanse Maria Guadalupe Gonzalez (1u26:38), voor de twee Chinese atletes Qieyang Shijie en Yang Jiayu.