China klopt Nederland in troostfinale van WK vrouwenvolley TLB

20 oktober 2018

12u19

Bron: Belga 0 Meer Sport China heeft brons veroverd op het WK volleybal voor vrouwen in Japan. In Yokohama wonnen de Chinese vrouwen de troostfinale van Nederland met 3-0 (25-22, 25-19 en 25-14). In de finale staan later vandaag (om 12u40) Italië en Servië tegenover elkaar.

China, dat in het verleden twee maal (1982 en 1986) de wereldtitel veroverde en regerend olympisch kampioen is, ging er vrijdag in de halve finales uit tegen Italië (3-2). Vier jaar geleden behaalden de Chinese vrouwen nog zilver op het WK, na verlies in de finale tegen de Verenigde Staten.

Voor Nederland is de nieuwe vierde plaats een teleurstelling. Onze noorderburen pakten twee jaar geleden op de Spelen in Rio ook al net naast het brons. Nederland ging er in Japan in de halve finales met 3-1 uit tegen Servië.

