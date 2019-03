Cheptegei schenkt Oeganda eerste gouden medaille op WK veldlopen, ook Keniaanse Obiri schrijft geschiedenis GVS

30 maart 2019

16u37

Bron: Belga 0 WK veldlopen De Oegandees Joshua Cheptegei heeft in het Deense Aarhus goud veroverd bij de mannen op de 43ste editie van het WK veldlopen. Bij de vrouwen ging de zege naar de Keniaanse Hellen Obiri.

De veldloop bij de mannen werd een Oegandees duel tussen Cheptegei en Jacob Kiplimo. Uiteindelijk werd het de 22-jarige Cheptegei die zijn land de eerste individuele wereldtitel schonk bij de senioren. De Keniaanse tweevoudige titelhouder Geoffrey Kamworor moest vrede nemen met brons.

Bij afwezigheid van de Keniaanse Irene Cheptai, de wereldkampioene van 2017, was het haar landgenote Obiri die de race bij de vrouwen domineerde. De wereldkampioene van Londen 2017 op de 5.000 meter haalde het van Dera Dida en Letesenbet Gidey, beiden uit Ethiopië. De 29-jarige Obiri gaat de geschiedenisboeken in als de eerste vrouw met individueel WK-goud op de baan outdoor (5.000 meter, 2017), indoor (3.000 meter, 2012) en de cross.

De eerstvolgende editie van het WK wordt in 2021 in het Australische Bathurst gehouden, deels op het legendarische Mount Panorama Circuit. Belgen waren er dit jaar niet in Aarhus, maar met Erik De Beck (1974), Leon Schots (1977) en Mohammed Mourhit (2000 en 2001) telt ons land wel vier wereldtitels.