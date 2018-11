Cheptegei loopt wereldrecord op de 15 kilometer in Zevenheuvelenloop, Abdi en Naert vijfde en zesde XC

18 november 2018

19u31

De Oegandees Joshua Cheptegei heeft de prestigieuze Zevenheuvelenloop in het Nederlandse Nijmegen gewonnen in een nieuw wereldrecord op de 15 kilometer. Hij liet 41:05 optekenen. Ook Bashir Abdi en Koen Naert lieten zich opmerken met een vijfde en zesde plaats.

Het oude wereldrecord op de 15 kilometer, 41:13, dateerde uit 2010 en stond op naam van de Keniaan Leonard Komon. Cheptegei domineerde de wedstrijd in Nijmegen van begin tot eind en deed acht seconden van het record. De tweede plaats was voor de Eritreër Osman Abrar in 42:34, de Ethiopiër Muktar Edris was derde in 42:55.

Bashir Abdi, afgelopen zomer nog goed voor EK-zilver op de 10.000 meter, liep een mooie inhaalrace en verloor uiteindelijk nipt de sprint om de vierde plaats en eindigde in 43:40. Europees marathonkampioen Naert overtrof zichzelf. Doorgaans is 15 kilometer te kort voor hem, maar hij dook met 43:59 onverwacht onder de 44 minuten en finishte als zesde.

Bij de vrouwen won eveneens een Oegandese. Stella Chesang klokte 47:19 en hield zo de Keniaanse Evaline Chirchir (47:35) af. De derde plaats was voor de Nederlandse Susan Krumins in 47:41. Krumins mikt vooral hoog op het EK veldlopen over drie weken (9 december) in het Nederlandse Tilburg.

Bashir Abdi en Koen Naert tevreden: “Niet verwacht”

“Ik ging met het groepje mee dat voor de tweede plaats liep. Maar eigenlijk ging dat iets te snel, en uiteindelijk moest ik lossen”, vertelde Abdi na afloop van zijn wedstrijd. “Mijn plaats en tijd zijn allebei wel goed, maar op een bepaald moment zag ik drie concurrenten terugkeren, en toen ze overnamen kon ik nauwelijks mee. Dat was minder leuk. De heuvels waren ook pittiger dan verwacht. Mijn laatste kilometer was opnieuw goed, maar ik verloor nipt de spurt van de Duitser Richard Ringer.” Abdi neemt volgende zondag 25 december ook deel aan de selectiecross in Roeselare voor het EK veldlopen in Tilburg op 9 december.

Naert verbaasde zichzelf zondag in Nijmegen. “Onder de 44 minuten lopen, dat had ik niet verwacht. Daar ben ik supertevreden mee”, vertelde de Europese marathonkampioen. “Ik voelde mij sterk, maar in de laatste kilometer kreeg ik wel serieus klop van Bashir in de spurt. Misschien had ik tevoren nog meer moeten durven doorduwen.”