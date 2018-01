Charlotte Leys en Valérie Courtois stoppen als Yellow Tiger YP

26 januari 2018

13u27

Bron: Belga 0 Meer Sport Aanvoerster Charlotte Leys (28) en libero Valérie Courtois (27) houden het voor bekeken bij de nationale vrouwenvolleybalploeg. Lise Van Hecke (25) kiest ervoor om een jaar over te slaan en haar lichaam een zomer rust te gunnen. Dat heeft de Belgische volleybalbond vandaag bekendgemaakt.

"De Yellow Tigers nemen afscheid van Valérie Courtois en Charlotte Leys, twee absolute sterkhouders die de afgelopen jaren betrokken waren bij het succes van de Tigers en het stabiele parcours op hoog niveau: Zilver op de Euro League, Final Six van de World Grand Prix, twee jaar in de hoogste poule van de Grand Prix, elfde op het WK 2014 en brons op het EK 2013", zo klinkt het. "Lise Van Hecke kiest ervoor om een jaar over te slaan en haar lichaam een zomer rust te gunnen. Ze zal in 2019 bekijken of ze zich opnieuw engageert. Freya Aelbrecht en Laura Heyrman zullen een deelprogramma afwerken."

Verder werd bekendgemaakt dat bondscoach Gert Vande Broek met Sarah Smits en Frauke Dirickx twee voormalige Yellow Tigers mag toevoegen aan de staf, naast Kris Vansnick en Raf Vekemans.

De Belgische volleybalvrouwen hebben een ontgoochelend 2017 achter de rug. Ze slaagden er niet in zich te kwalificeren voor het WK 2018 en verloren op het EK in Azerbeidzjan hun drie groepsduels.

Vanaf 4 mei beginnen de Yellow Tigers aan hun zomercampagne, met als doel zich eind augustus te kwalificeren voor het EK in 2019. Dat wordt voor het eerst georganiseerd in vier landen: Tsjechië, Hongarije, Polen en Turkije. In de EK-voorronde is België ingedeeld in een poule met Israël, Slovenië en IJsland. De eerste twee van elke groep plaatsen zich voor het EK.

In juni en juli kunnen de Yellow Tigers zich meten met vijftien andere toplanden in de FIVB Nations League, de vroegere hoogste poule van de World Grand Prix. Vande Broek zal net als vorig jaar een aantal beloftes van 18 tot 22 jaar de kans geven om ervaring op te doen op het hoogste niveau.