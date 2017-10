Charline Van Snick zet campagne richting EK en WK judo met brons in Bewerkt door GVS

16u45

Bron: Belga 0 photo_news Meer Sport Charline Van Snick (IJF 17) heeft vandaag op de Grand Prix judo van het Oezbeekse Tashkent brons veroverd in de klasse tot 52 kilogram. Op die manier zet ze de nieuwe campagne richting het EK en WK van 2018 hoopvol in. In de kamp voor de derde plaats versloeg ze de Israëlische Ariel Bezabel (IJF 34) met ippon.

Ariel Bezabel probeerde heel de kamp door haar favoriete ushi mata door te zetten, maar Van Snick counterde elke keer heel gevat. Een minuut voor tijd kon ze op die manier een waza-ari scoren en veertig seconden later zette ze een counter van haar opponente om in een houdgreep, die uiteindelijk de winnende ippon opleverde.

Nochtans begon de dag voor onze landgenote niet zo goed. Op de kracht, intelligentie en explosiviteit van de Israëlische junior Betina Temelkova (IJF 136) vond ze amper een antwoord. Temelkova, die op het eind van de dag het podium op mocht voor goud, kon halverwege de kamp een waza-ari scoren en een minuut voor tijd ei zo na een tweede.

In de herkansingen versloeg Van Snick de Mongoolse Tsolmon Adiyasambuu (IJF 53) met waza-ari. Kenneth Van Gansbeke(-66 kg) eindigde op de zevende plaats nadat hij in de herkansingen met waza-ari verloor van de Mongool Altansukh Dovdon (IJF 10). Morgen komt in Tashkent de laatste Belg in actie. Roxane Taeymans treedt dan aan in de klasse tot 70 kilogram.

