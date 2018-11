Charline Van Snick verovert goud in GP Den Haag, Mina Libeer grijpt naast brons XC/LPB

16 november 2018

19u21

Judoka Charline Van Snick ((IJF 8) heeft op de GP van Den Haag de gouden medaille veroverd in de categorie tot 52 kilogram. In de finale won onze 28-jarige landgenote na 51 seconden met ippon van de Braziliaanse Eleudis Valentim (IJF 43).

Van Snick haalde het eerder achtereenvolgens van de Spaanse Nina Esteo Linne (IJF 53) en de Italiaanse Odette Giuffrida (IJF 26). Vervolgens won ze in de verlengingen van de halve finale met ippon van de Israëlische Betina Temelkova (IJF 20). Voor Van Snick is het de eerste gouden medaille op een GP sinds 20 februari 2015 in Düsseldorf. Toen trad ze nog aan in de categorie tot 48 kg. Tot en met de Olympische Spelen van Rio de Janeiro 2016 kwam Van Snick uit in die klasse. Daarin werd ze onder meer twee keer Europees kampioene (in 2015 en 2016) en pakte ze olympisch brons (in 2012).

Libeer grijpt naast brons

Mina Libeer is er niet in geslaagd een eerste medaille te pakken op een GP. Onze landgenote ging onderuit in de kamp om het brons in de klasse tot 57 kilogram. De 20-jarige Libeer (IJF 55) verloor met waza-ari van de zestien jaar oudere Duitse Myriam Roper (IJF 13), die sinds 2017 voor Panama uitkomt. Roper leek nochtans last te hebben van een hamstringblessure. Net als vorig jaar eindigt Libeer op de vijfde stek in Den Haag, een evenaring van haar beste GP-resultaat.

Anne Sophie Jura (-48 kg), Jorre Verstraeten en Joran Schildermans (beiden -60 kg) en Kenneth van Gansbeke (-66 kg) haalden de medaillekampen niet.