Charline Van Snick verovert bronzen medaille in Ekaterinenburg DMM

15 maart 2019

14u54

Charline Van Snick (-52 kg) heeft brons veroverd in de klasse tot 52 kg op het Grand Slam judotoernooi in het Russische Ekaterinburg. Het nummer 6 op de ranking versloeg in de beslissende kamp de Portugese Joana Ramos (IJF 22) met een wurggreep.

Net zoals in de drie kampen eerder op de dag demonstreerde Van Snick tegen de Portugese veterane dat zij conditioneel op topniveau staat. Na 2,5 jaar aanpassen aan haar nieuwe gewichtscategorie, moet ze in staat worden geacht op de European Games van eind juni in de Wit-Russische hoofdstad Minsk een eerste EK-medaille te veroveren bij de -52 kg.

In het gevecht voor brons tegen de 37-jarige Joana Ramos nam Van Snick meteen initiatief en na twee mislukte aanvallen was het bij de derde raak. Zij nam, net zoals in de kwartfinale tegen de Russin Daria Bobrikova, haar tegenstreefster op een perfecte manier in een wurggreep waardoor Ramos moest afkloppen. Voor Charline Van Snick levert haar tweede toernooi van het jaar dus al meteen een eerste medaille op.