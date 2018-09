Charline Van Snick start WK judo met zege, Kenneth Van Gansbeke strandt in zestiende finales XC

10u42: Van Gansbeke strandt in zestiende finales

Kenneth Van Gansbeke (IJF 33) is op het WK judo in het Azerbeidzjaanse Bakoe uitgeschakeld in de zestiende finales van de klasse tot 66 kg.

In zijn kamp tegen de Cubaan Osniel Solis (IJF 23) verloor hij met waza-ari. Eerder had de 28-jarige Van Gansbeke in zijn eerste gevecht de Qatarees Ayoub Elidrissi (IJF 54) gevloerd.

10u18: Van Snick start WK judo met zege, ook Van Gansbeke stoot door

Charline Van Snick (IJF 9) heeft haar eerste kamp op het het WK judo in het Azerbeidzjaanse Bakoe met winst afgesloten. In de klasse tot 52 kg vloerde ze de Britse Chelsie Giles (IJF 20) met ippon. In de achtste finales neemt Van Snick het op tegen de Mongoolse Khorloodoi Bishrelt (IJF 41).

Eerder op de dag begon ook Kenneth Van Gansbeke (IJF 33) met een overwinning aan zijn toernooi in de -66 kg. In de volgende ronde wacht de Cubaan Osniel Solis (IJF 23).

De 28-jarige Van Snick is bezig aan haar tweede volledige seizoen in de categorie tot 52 kg. Tot en met de Spelen van Rio 2016 kwam de Luikse uit in de min 48 kg. Daarin werd ze onder meer twee keer Europees kampioene (in 2015 en 2016) en pakte olympisch brons (in 2012).