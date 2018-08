Charline Van Snick pakt zilver in Boedapest, Anne-Sophie Jura grijpt naast brons TLB

Judoka Charline Van Snick (IJF-9) heeft zilver veroverd in de klasse tot 52 kilogram op de Grand Prix in het Hongaarse Boedapest. In de finale moest de 27-jarige Luikse met een golden score de duimen leggen voor Natsumi Tsunoda (IJF-10). Na 52 seconden in de extra tijd maakte de Japanse vicewereldkampioene er met een ippon een einde aan.

Op weg naar de finale had Van Snick al haar kampen met ippon gewonnen. Achtereenvolgens moesten de Azerbeidzjaanse Gultaj Mammadaliyeva (IJF-104), de Russische Daria Bobrikova (IJF-77), de Spaanse Nina Esteo Linne (IJF-89) en de Israëlische Gili Cohen (IJF-12) voor de bijl.

in de klasse tot 48 kilogram greep Anne-Sophie Jura (IJF-24) nipt naast een medaille. Na zeges tegen de Portugese Joana Diogo (IJF-25) en de Italiaanse Francesca Giorda (IJF-117) verloor zij van de Japanse Tamami Yamazaki (IJF-119). Door in de herkansingen te winnen van de Russische Sabina Giliazova (IJF-27) mocht ze toch nog aantreden in een kamp om brons, maar daarin bleek de Kosovaarse Distria Krasniqi (IJF-110) te sterk. Mina Libeer (IJF-43) verloor in de -57 kg al in de eerste ronde van de Sloveense Kaja Kajzer (IJF-20).

Kenneth Van Gansbeke (IJF-28) en Gourgen Aleksanyan (IJF-247) gingen er in de -66 kg eveneens in de eerste ronde uit. Van Gansbeke overkwam dat tegen de Pool Patryk (Wawrzyczek (IJF-90), Aleksanyan tegen de Italiaan Matteo Piras (IJF-112).

Zaterdag komen Roxane Taeymans (IJF-22) in de -70 kg, Matthias Casse (IJF-9) en Sami Chouchi (IJF-36) in de -81 kg op de tatami. Sophie Berger (IJF-91/-78 kg) en Toma Nikiforov (IJF-4/-100 kg) komen zondag in actie.