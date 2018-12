Charline Van Snick pakt brons op Masters, als tweede Belgische vrouw ooit LPB

15 december 2018

10u55

Bron: Belga 1 Meer Sport Charline Van Snick (-52 kg) heeft brons veroverd op de IJF Judo World Masters in het Chinese Guangzhou. Van Snick (IJF 9) versloeg in de kamp om de derde plaats de Zwitserse Evelyne Tschopp (IJF 11), die op het EK van dit jaar in Tel Aviv goed was voor brons.

Van Snicks beste prestatie op de IJF Judo World Masters was tot dusver een vijfde plaats, in 2013 in het Russische Tyumen. Met haar bronzen plak treedt ze in de voetsporen van Ilse Heylen (-52 kg), die tot vandaag de enige Belgische vrouw was die een medaille kon pakken op de Masters. In 2012 bezorgde Heylen ons land in het Kazachse Almaty brons. In 2015 was Toma Nikiforov (-100 kg) in het Marokkaanse Rabat de eerste Belgische man die brons kon veroveren op de Masters en een jaar later mocht Joachim Bottieau in het Mexicaanse Guadalajara het podium op voor zilver.

Van Snick liet een opvallend frisse indruk na op weg naar het duel voor brons. Zo won ze haar eerste kamp tegen de Israëlische Betina Temelkova (IJF 19) al na twee minuten. Een eerste aanval na 14 seconden leverde een waza-ari op. Anderhalve minuut later nam ze haar concurrente in een houdgreep. In de kwartfinale had ze meer moeite met de sterke Spaanse Ana Perez Box (IJF 24). Het duurde meer dan vier minuten in de verlengingen vooraleer de Luikse de winnende waza-ari kon scoren.

In de halve finale tegen Amandine Buchard, de Franse nummer twee van de wereld, had Van Snick de scheidsrechters niet mee. Bij een eerste aanval na 19 seconden kreeg ze een waza-ari toegewezen, maar die werd even later toegekend aan de Française. Vervolgens kreeg Van Snick twee licht toekende strafpunten achter haar naam. Op 20 seconden van het einde liep ze het derde fatale strafpunt op wegens te lang vasthouden van de gordel van haar tegenstreefster zonder aan te vallen.