Charline Van Snick grijpt net naast medaille op WK judo na verlies tegen nummer één van de wereld



21 september 2018

15u28

Bron: Belga 2

15u28: Van Snick grijpt net naast medaille op WK judo

Charline Van Snick heeft op het WK judo net naast een medaille gegrepen. Onze landgenote verloor in de klasse tot 52 kg haar kamp voor het brons van de Française Amandine Buchard, het nummer 1 van de wereld.

14u25: Van Snick kampt voor brons

Charline Van Snick (IJF 9) heeft zich op het WK judo in het Azerbeidzjaanse Bakoe geplaatst voor de kamp om brons in de klasse tot 52 kg.

In de eerste herkansingsronde versloeg de Luikse haar Russische tegenstander Natalia Kuziutina (IJF 3), de bronzen medaille van Rio 2016 en het laatste WK, met waza-ari.

Eerder had Van Snick de Britse Chelsie Giles (IJF 20) met ippon verslagen en aansluitend de Mongoolse Khorloodoi Bishrelt (IJF 41) met waza-ari. In haar derde kamp van de dag, de kwartfinale, verloor ze met ippon van de Braziliaanse Erika Miranda (IJ 4).

In het gevecht om brons staat Charline Van Snick tegenover de Française Amandine Buchard, het nummer 1 van de wereld.

11u28 : Van Snick moet herkansen voor medaille

Charline Van Snick (IJF 9) heeft zich op het WK judo in het Azerbeidzjaanse Bakoe niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de klasse tot 52 kg.

In haar derde kamp van de dag verloor de Luikse met ippon van de Braziliaanse Erika Miranda (IJ 4). Eerder had Van Snick de Britse Chelsie Giles (IJF 20) met ippon verslagen en aansluitend de Mongoolse Khorloodoi Bishrelt (IJF 41) met waza-ari.

De 28-jarige Van Snick heeft via de herkansingen wel nog uitzicht op een medaille. Ze moet dan eerst voorbij de Russin Natalia Kuziutina (IJF 3), de bronzen medaille van Rio en het laatste WK.

11u07: Van Snick bereikt kwartfinales

Charline Van Snick (IJF 9) staat op het WK judo in het Azerbeidzjaanse Bakoe in de kwartfinales van de klasse tot 52 kg.

In haar tweede kamp vloerde Van Snick de Mongoolse Khorloodoi Bishrelt (IJF 41) met waza-ari. Eerder had ze de Britse Chelsie Giles (IJF 20) met ippon verslagen.

De volgende opponente van de Luikse wordt de Braziliaanse topper Erika Miranda (IJ 4), al goed voor een keer zilver (2013) en drie keer brons (2014, 2015 & 2017) op het WK.

10u42: Van Gansbeke strandt in zestiende finales

Kenneth Van Gansbeke (IJF 33) is op het WK judo in het Azerbeidzjaanse Bakoe uitgeschakeld in de zestiende finales van de klasse tot 66 kg.

In zijn kamp tegen de Cubaan Osniel Solis (IJF 23) verloor hij met waza-ari. Eerder had de 28-jarige Van Gansbeke in zijn eerste gevecht de Qatarees Ayoub Elidrissi (IJF 54) gevloerd.

10u18: Van Snick start WK judo met zege, ook Van Gansbeke stoot door

Charline Van Snick (IJF 9) heeft haar eerste kamp op het het WK judo in het Azerbeidzjaanse Bakoe met winst afgesloten. In de klasse tot 52 kg vloerde ze de Britse Chelsie Giles (IJF 20) met ippon. In de achtste finales neemt Van Snick het op tegen de Mongoolse Khorloodoi Bishrelt (IJF 41).

Eerder op de dag begon ook Kenneth Van Gansbeke (IJF 33) met een overwinning aan zijn toernooi in de -66 kg. In de volgende ronde wacht de Cubaan Osniel Solis (IJF 23).

De 28-jarige Van Snick is bezig aan haar tweede volledige seizoen in de categorie tot 52 kg. Tot en met de Spelen van Rio 2016 kwam de Luikse uit in de min 48 kg. Daarin werd ze onder meer twee keer Europees kampioene (in 2015 en 2016) en pakte olympisch brons (in 2012).