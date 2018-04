Charline Van Snick er meteen uit op EK judo Valerie Hardie

26 april 2018

13u03 0 Meer Sport Voor Charline Van Snick zit het EK judo er net als in 2017 al op na haar eerste kamp. In de tweede ronde - als reekshoofd was de Luikse judoka vrij in de eerste - moest ze na drie bestraffingen het hoofd buigen voor de Israëlische Gefen Primo.

Wat is er toch aan de hand met Charline Van Snick? Net als vorig jaar op het EK in Warschau stond de 27-jarige Luikse judoka daarnet niet agressief op de tatami op het EK in Tel Aviv. Vier minuten lang liet ze zich domineren door de Israëlische Gefen Primo, pas 53ste op de wereldranking, terwijl Van Snick toch tiende staat. De ene bestraffing volgde de andere op, tot de derde in de toegevoegde tijd haar fataal werd. Van Snick begreep de arbitrale beslissing niet maar eigenlijk kan ze de snelle uitschakeling alleen zichzelf aanrekenen. In niets leek de Luikse nog op de furie die in een lagere gewichtsklasse (-48) zo succesvol was en in 2012 nog olympisch brons won. In de -52 wil het voorlopig niet lukken: twee keer vroege exits op het EK en op het WK van 2017 eruit in de achtste finale. Tijd voor reflectie.

Ook voor Joran Schildermans (-60) en Mina Libeer (-57) zat het EK er al na de eerste ronde op. Schildermans (IJF 123) na drie bestraffingen tegen de Bulgaar Valentin Alipiev (IJF 95), terwijl Libeer op een ippon botste tegen de Russin Daria Mezhetskaia.

Wel nog in de running is Anne Sophie Jura (IJF 33) in de categorie tot 42 kilo, die eerst met ippon de maat nam van de Nederlandse Amber Gersjes en vervolgens met een houdgreep met de Spaanse Julia Figueroa (IJF 19) op golden score.