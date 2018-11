Charleroi vernedert Bergen, Oostende te sterk voor Luik in EuroMillions Basket League TLB/BELGA

17 november 2018

23u57 0 Meer Sport In de hoogste nationale basketbalafdeling heeft Charleroi met veel overmacht de derby tegen Bergen naar zijn hand gezet. Het werd 94-52 in de Spiroudome. Het team van Bryan Lynch telde vijf spelers met meer dan tien punten. Matt Mobley blonk uit met 20 punten.

Landskampioen Oostende versloeg Luik met 85-61, onder impuls van Nemanja Djurisic. De Montenegrijn lukte 17 punten en plukte zes rebounds. Kangoeroes Mechelen ging tot slot met 86-92 winnen bij Aalstar. Charles Barton en Kwan Cheatham waren bij de bezoekers goed voor respectievelijke 20 en 24 punten.

Morgen om 15u ontvangen de Antwerp Giants Limburg United. In de stand blijft Oostende aan de leiding met zeven zeges en één nederlaag, voor Bergen (5 zeges-3 nederlagen). Charleroi is derde (5z-2n). Mechelen staat op de vierde plaats (4z-4n), Luik is vijfde (2z-6n), Aalstar 6e (2z-6n).