Charleroi plaatst zich nipt voor derde kwalificatieronde Champions League LPB

29 september 2018

16u23

Bron: Belga 0 Meer Sport Charleroi is er nipt in geslaagd zich te plaatsen voor de derde en laatste kwalificatieronde van de Champions League basketbal. Nadat de Carolo's woensdag thuis met 59-61 onderuit gingen tegen Bakken Bears, haalden ze het in Denemarken met 69-74 (rust: 30-47).

Charleroi maakte in het eerste kwart (14-29) meteen zijn intenties duidelijk. De thuisploeg kwam vooral in het derde kwart (27-12) onder stoom. Na een erg spannend slot wist Charleroi de wedstrijd toch met een bonus van vijf punten te beëindigen. Bij de bezoekers was Dario Hunt met 20 punten het best bij schot. Ook Matt Mobley (16 punten) vond goed de weg naar de korf. In de laatste kwalificatieronde neemt Charleroi het op tegen het Spaanse Murcia, vorig jaar halvefinalist in de Champions League. Die duels staan op 1 en 4 oktober op het programma.

De Antwerp Giants wonnen dinsdag met 76-84 bij het Italiaanse Cantu. Ze namen zo een optie op deelname aan de groepsfase, want de Giants moeten maar twee kwalificatierondes afwerken. De terugwedstrijd vindt zondag plaats.

Landskampioen Oostende zit rechtstreeks in de groepsfase. De troepen van Dario Gjergja zijn ondergebracht in groep D, samen met Neptunas (Lit), Straatsburg (Fra), Promitheas (Gri), Bologna (Ita), Besiktas (Tur), Union Olimpija (Sln) en een qualifier.