Charleroi opent met nipte zege tegen Minsk in FIBA Europe Cup

Charleroi heeft vanavond zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de FIBA Europe Cup gewonnen. In Wit-Rusland boekte Spirou na een spannende slotfase een 76-78 zege tegen Tsmoki-Minsk. Aan de rust stond Charleroi nog 42-33 in het krijt.

Charleroi was na een desastreuze start meteen op achtervolgen aangewezen. Minsk baskette een maximale voorsprong van 11 punten bij elkaar, aan het einde van het eerste kwart verkleinde de Spirou de kloof tot 7 punten (19-12). Voor de rust (42-33) kon Charleroi niets meer van de achterstand afdoen, maar na de pauze volgde de kentering. In een bloedstollend slotkwart was de score met nog 9 seconden te gaan gelijk (76-76). Vanop de vrijworplijn legde Jack Gibbs de 76-78 eindstand vast. De Amerikaan Keaton Grant was voor Charleroi (17 punten) het best bij schot.



In de andere wedstrijd in groep F nemen het Hongaarse Alba Fehervar en het Israëlische Bnei Rav-Bariach Herzliya het tegen elkaar op. Op 24 oktober zakt Charleroi af naar Fehervar.



In groep D opende Brussels zijn Europese campagne dinsdagavond met een nederlaag tegen Keravnos uit Cyprus. Woensdagavond komen met Antwerp (tegen Bosna in Bosnië) en Bergen-Henegouwen (tegen Prishtina in Bergen) nog twee Belgische clubs in actie in de Europe Cup. De top twee van elke poule stoot door naar de tweede groepsfase.