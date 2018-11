Charleroi onderuit in Izmir in FIBA Europe Cup, Oostende verliest in Champions League LPB

07 november 2018

23u40

Bron: Belga

Spirou Charleroi heeft in het Turkse Izmir een 90-72 (rust: 34-34) nederlaag geleden tegen Pinar Karsiyaka op de vierde speeldag in de FIBA Europe Cup basketbal. Na een nederlaag in de openingsmatch tegen de Turken (77-86) gingen de troepen van Brian Lynch ook in Izmir met de billen bloot.

Aangevoerd door Quincy Ford (13 ptn, 6 rbds) en Axel Hervelle (17 ptn, 5 rbds) deed Charleroi bij de rust niet onder voor Karsiyaka. Na het derde kwart leidde Charleroi zelfs met 55-59, maar de Turken maakten duidelijk het verschil in het vierde kwart (35-13). Bij de thuisploeg blonk Erving Walker uit met 23 punten.

In de andere wedstrijd van vandaag in groep C haalde Donar Groningen het met 47-85 van Istanboel BBSK. Op de volgende speeldag (14/11) ontvangt Charleroi Istanboel BBSK, waarna nog een uitduel tegen Groningen volgt op 20 november. De eerste twee van de acht groepen kwalificeren zich voor de tweede poulefase. Charleroi staat momenteel op de derde plaats met 6 punten. Groningen en Karsiyaka leiden met 7 punten. Istanboel kon nog geen punten sprokkelen.

Oostende onderuit in Champions League

Oostende heeft op de vijfde speeldag in de groepsfase van de Champions League basket met 87-71 (rust: 40-39) verloren van het Duitse Bayreuth. De Belgische kampioen slikte zo zijn vierde nederlaag. Tot aan de rust hield de Belgische kampioen gelijke tred (40-39). In het derde kwart (21-14) duwde Bayreuth, aangevoerd door David Stockton (20 ptn), het gaspedaal in, goed voor de eerste CL-zege van de Duitsers. Oostende telde vijf spelers met meer dan tien punten: Vincent Kesteloot (11), Marin Maric (11), Nemanja Djurisic (12), TJ Williams (13) en Chase Fieler (14).

Op de volgende speeldag (13/11) speelt Oostende gastheer voor Besiktas Istanboel, dat net als de kustjongens nog maar één keer kon winnen. De top vier van de vier poules stoot door naar de achtste finales. De nummers vijf en zes bekeren verder in de Europe Cup, voor de nummers zeven en acht zit het Europese avontuur er na de groepsfase op.