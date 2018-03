Charleroi klopt Bergen in Henegouwse derby basketbal Redactie

28 februari 2018

22u53

Bron: Belga 0 Meer Sport Charleroi heeft vanavond in een inhaalwedstrijd van de twaalfde speeldag van de Euromillions Basket League Bergen geklopt met 81-54. Door de zege benen de Carolo's Aalst op de derde plaats bij.

Charleroi kwam in de eigen Spiroudome nooit in de problemen, en hield de bezoekers eenvoudig af. Bergen blijft hangen op de vijfde stek en ontmoet zaterdag Oostende. De week nadien kijken die twee ploegen elkaar opnieuw in de ogen in de finale van de Beker van België.