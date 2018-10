Charleroi heeft in Europe Cup geen kind aan Groningen, Antwerp in Champions League onderuit bij Nymburk XC

31 oktober 2018

20u45

Bron: Belga 0 Meer Sport Charleroi heeft vanavond in de Spiroudôme zijn tweede Europese overwinning op een rij geboekt. De troepen van coach Brian Lynch maakten in de FIBA Europe Cup brandhout van het Nederlandse Groningen. Le Spirou won overtuigend met 92-64 (rust: 44-32).

Na een nederlaag in zijn Europese openingsmatch tegen het Turkse Karsiyaka Izmir (77-86), rechtte Charleroi vorige week de rug tegen Istanboel BBSK (62-80), ook uit Turkije. Voor eigen publiek winnen lukte nog niet, dat moest tegen Groningen gebeuren.

Charleroi greep de Nederlanders meteen bij de keel en rondde het eerste kwart af met een voorsprong van liefst 18 punten (28-10). Die kloof werd onder impuls van Matt Mobley (21 punten, 9 rebounds) alleen maar verder uitgediept. Behalve Mobley lieten ook Alexandre Libert (16 ptn), Quicny Ford (16 ptn), Cliff Hammonds (13 ptn) en Dario Hunt (13 ptn) dubbele cijfers optekenen.

In de andere wedstrijd in groep C won Karsiyaka Izmir het Turks onderonsje met BBSK (55-81). Charleroi en Izmir delen de leidersplaats. Op woensdag 7 november nemen ze het tegen elkaar op in Turkije. De winnaars en de beste twee tweedes van de acht groepen kwalificeren zich voor de tweede poulefase.

Antwerp in Champions League onderuit bij Nymburk

Antwerp heeft op de vierde speeldag in de Champions League basket een tweede nederlaag geleden. De Giants gingen op het parket van het Tsjechische Nymburk onderuit met 82-74.

Bij de troepen van coach Roel Moors waren Paris Lee (16 punten) en Ismael Bako (8 ptn, 13 rebounds) de uitblinkers. Het volstond echter niet om de Tsjechen van hun eerste overwinning te houden.

Antwerp vierde zijn Champions League-debuut met een overwinning bij het Litouwse Lietkabelis (87-91). Daarna volgden een nederlaag tegen het Spaanse Fuenlabrada en een tweede groepszege tegen Hapoel Jeruzalem (101-89). De volgende tegenstander wordt het Duitse Bamberg op dinsdag 6 november in de Lotto Arena.

De vier beste ploegen van de vier groepen van acht stoten door naar de play-offs. De vijfde en zesde worden opgevist in de FIBA Europe Cup. Antwerp is voorlopig vierde.

