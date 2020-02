Charleroi en Aalstar pakken zege in Euromillions Basket League DMM

01 februari 2020

22u56

Bron: Belga 0 Basketbal Spirou Charleroi won op de zesde speeldag van de tweede ronde in de Euromillions Basket League met 86-76 van Limburg United (86-76). Tegelijkertijd haalde Aalstar het met 82-58 van Leuven.

Alex Libert en Anthony Beane maakten allebei 19 punten voor Charleroi, vier minder dan bezoeker Tookie Brown. Dankzij de zege is Charleroi met zeven overwinningen en evenveel nederlagen vijfde in het klassement, samen met Mechelen en Leuven. Limburg United blijft vierde met acht zeges en zes nederlagen.

Aalstar behaalde een zesde overwining in veertien wedstrijden. Marin Maric (14 ptn), Riley Lachance (23 ptn) en Ivan Maras (19 ptn) namen het voortouw bij de thuisploeg. Leuven leed een zevende nederlaag in veertien duels. Morgen staat een duel tussen Brussels en Bergen op het programma. Antwerp en Luik treffen elkaar op 12 februari. Vrijdagavond al verloor Oostende in Mechelen (79-78).