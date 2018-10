Chaos bij UFC: federatie dreigt met afnemen titel Khabib nadat kamp om wereldtitel eindigt in massale vechtpartij GVS

07 oktober 2018

10u29

Bron: ESPN 95 Meer Sport De kans bestaat dat Khabib Nurmagomedov zijn lichtgewichttitel opnieuw moet inleveren. Dat stelt UFC-president Dana White. Nadat de Rus zijn uitdager Conor McGregor had gevloerd, maakte de entourage van Khabib het veel te bont.

How #Khabib goes from victor to villain at #UFC229 https://t.co/0PRTGI96vE eSeats.com(@ eSeats) link

In de vierde ronde klopte McGregor in het UFC-gevecht om de lichtgewichttitel af, maar daarmee was de honger van Khabib nog niet gestild. De Rus bleef zijn belager bestoken, scheidsrechter Herb Dean kon dat met alle moeite van de wereld verhinderen.

Dus verlegde de winnaar zijn focus naar de entourage van McGregor. Hij gooide zijn mondstuk richting de getrouwen van de Ier en begon te schreeuwen. Ondanks hij door veiligheidsmensen in bedwang werd gehouden, slaagde Khabib er nadien in de octagon te verlaten en achter Dillon Danis, de jiujitsu-coach van McGregor, aan te gaan.

Blijkbaar het sein voor de entourage van Khabib om ook in actie te schieten, want zij sprongen ondertussen in de octagon. Een man in een rood shirt deelde twee slagen uit op het achterhoofd van McGregor, een andere probeerde de Ier een vuistslag te verkopen. De chaos was compleet.

"Nog nooit gebeurd"

McGregor zou geen klacht indienen, maar White stelt dat de Rus - die zijn titel dus nog maar enkele uren met succes heeft verdedigd - in nauwe schoentjes zit. Zijn premie van 1.7 miljoen euro werd alvast nog niet uitgereikt, terwijl McGregor die intussen wél al ontving.

"Dit ziet er niet goed uit", aldus White meteen na de hetze. "Er zal een onderzoek worden opgestart door de commissie van de staat Nevada. Er kunnen grote geldboetes worden uitgedeeld. Eigenlijk zitten deze gasten nu in zware problemen. We moeten nu onderzoeken wat er zich net allemaal heeft afgespeeld. Dit is nog nooit gebeurd en zou nooit mogen gebeuren." Naast een fikse boete zou de commissie ook de zege van Khabib kunnen intrekken. Daardoor zou ook zijn titel worden afgenomen.

Volgens ESPN verliet McGregor meteen na het tumult de T-Mobile Arena. Khabib Nurmagomedov maakte wel zijn opwachting op de persconferentie. "Allereerst wil ik mij verontschuldigen. Dit is niet mijn beste kant. Maar hij beledigde mij over mijn religie, over mijn vader, hij bestookte de bus waar ik inzat (doelend op een incident van enkele maanden geleden, red.) én doodde intussen bijna een paar mensen. Waarom spreken mensen dan nu over mijn sprong uit de kooi? Ik begrijp dat niet."

Het is niet geweten wanneer de commissie zijn oordeel velt.