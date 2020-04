CEO European Tour denkt aan radicale wijzigingen in golfwereld: minder prijzengeld, strakkere speelschema’s en geen blitse wagens meer AV

14 april 2020

18u47

Bron: The Telegraph 0 Coronavirus Keith Pelley, CEO van de PGA European Tour, waarschuwt dat het golfcircuit er helemaal anders kan uitzien wanneer de sport terug wordt hervat. Volgens de 56-jarige Canadees kunnen er veel strakkere speelschema’s gehanteerd worden, zal er minder prijzengeld te rapen zijn en zullen er geen vervangwagens meer worden beschikbaar gesteld voor de spelers.

De European Tour is één van de belangrijkste golforganisaties die in voornamelijk Europese landen tornooien organiseert. Ook zorgen ze samen met hun Amerikaanse collega’s voor de organisatie van één van ‘s werelds belangrijkste golftornooien: de Ryder Cup.

Ondanks hun enorme status is het toch tasten in het duister over de toekomst van de organisatie. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de impact die het coronavirus op de sportwereld heeft. Ook de European Tour heeft nu minder inkomsten en worden, net als de sponsors, met de dag zenuwachtiger.

In een bericht aan alle professionele golfers en organisaties schetst CEO Keith Pelley een somber beeld over de toekomst van de European Tour. “Onze Tour heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke periode van groei doorgemaakt, wat betreft het prijzengeld, de speelmogelijkheden en het algemene niveau van onze evenementen, evenals ons uitzendproduct,” schrijft hij. “De impact van het coronavirus heeft dit momentum een halt toegeroepen, en het zal ons in feite vragen om vele elementen opnieuw te beoordelen. U moet er dus op voorbereid zijn dat wanneer we het spel hervatten, het schema en de infrastructuur van de toernooien er radicaal anders kunnen uitzien dan u gewend bent. Zo zullen de spelerslounges of de blitse auto’s waar de golfers zich tijdens het tornooi mee kunnen verplaatsen er waarschijnlijk anders uitzien, als ze al aanwezig zijn.”

Minder prijzengeld

Naast strakkere tijdschema’s en veranderingen in infrastructuur, zou er ook gesnoeid kunnen worden in het prijzengeld. “De realiteit is dat de pandemie een grote financiële impact zal hebben op de European Tour, evenals op veel van onze partners, zowel op het gebied van sponsoring als op het gebied van uitzending”, weet Pelley.

Zelf probeert de Canadees toch ook z’n steentje bij te dragen. Samen met andere belangrijke leden van de European Tour stemde hij toe met een loonsverlaging, en is een deel van het personeel op het hoofdkwartier technisch werkloos verklaard. Ook heeft de organisatie momenteel al zo’n veertien evenementen uitgesteld of geannuleerd, een aantal dat naar de verwachtingen alleen nog maar zal stijgen.

Wanneer de eerste golfwedstrijden terug zullen worden georganiseerd, is voor iedereen een raadsel. Volgens Pelley zal de European Tour op zoek moeten gaan naar innovatieve manieren om de golfers speelmogelijkheden te bieden. “We kijken naar opties, zoals meerdere toernooien op dezelfde locatie, twee toernooien in dezelfde week, of drie in twee weken, of drie of vier toernooien achter elkaar in het Verenigd Koninkrijk. Spelers die dan niet uit het Verenigd Koninkrijk komen, zullen voor twee weken in quarantaine moeten. Ook zullen diezelfde spelers zich op voorhand moeten isoleren, als die gezondheidsvoorwaarde dan nog steeds geldt.”