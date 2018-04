Celine Van Gestel is beste volleybalster van het jaar: "Als rookie was ik altijd tweede" WVM

16 april 2018

22u00

Celine Van Gestel (20) is verkozen tot beste volleybalster van het jaar. De aanvalster van Asterix Avo haalde het met een straat voorsprong van ploegmaat Jasmine Biebauw en Laure Flament (Gent). "Dit is voor mij echt wel een verrassing."

"Deze trofee is voor mij echt wel een verrassing", reageert Celine Van Gestel (20) vol ongeloof. "Vooral omdat ik een volleybalster ben die meestal voor rust en stabiliteit in het team moet zorgen. Ik loop niet zozeer in de kijker met spectaculaire punten. Als rookie was ik altijd tweede. Maar ik eindigde steeds achter straffe speelsters zoals Britt Herbots, Laure Flament en Sarah Cools."

De aanvalster begon op haar 14 jaar bij het toenmalige Asterix Kieldrecht en speelt nu al zes jaar bij de Beverense club.

"Ik ben nog maar 20 en toch hoor ik bij de meer ervaren volleybalsters in onze ploeg. Misschien heb ik deze verkiezing te danken aan het feit dat ik nu meer opval als iemand die haar verantwoordelijkheid neemt en haar team tracht te helpen. Natuurlijk vind ik deze verkiezing wel leuk, maar ik ben ervan overtuigd dat volleybal een teamsport blijft. Het is dankzij het project van Asterix Avo dat ik zo ver geraakt ben", besluit de kapitein van de Beverense fusieclub.

BESTE SPEELSTER TOP 10

1. Celine Van Gestel (Asterix Avo) 215

2. Jasmine Biebauw (Asterix Avo) 71

3. Laure Flament (Gent) 68

4. Lotte Vandendriessche (Oudegem) 53

5. Nina Coolman (Oostende) 47

6. Nathalie Lemmens (Asterix Avo) 36

7. Jolien Wittock (Tongeren) 33

8. Lise De Valkeneer (Gent) 31

9. Maud Catry (Richa Michelbeke) 28

10. Lorena Cianci (Oudegem) 23

11. Barbara Dapic (Oudegem) 22

12. Elise Van Sas (Oudegem) 21

13. Sofie Hawinkel (Tongeren) 21

14. Britt Ruysschaert (Asterix Avo) 20

15. Silke Van Avermaet (Asterix Avo) 19