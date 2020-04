Cédric Van Branteghem: “We gaan dit jaar zéker een Memorial Van Damme organiseren” PVG/TLB

29 april 2020

18u07 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Meer sport Wat met de Memorial Van Damme van dit jaar? Zal het coronavirus ook de Belgische atletiekmeeting, voorzien voor 4 september, hypothekeren? Volgens directeur Cédric Van Branteghem (41) niet. Dat zegt de ex-atleet, die in Zweden woont, in een gesprek met VTM Nieuws.

“Wij zijn volop bezig met plannen”, zegt Van Branteghem. “De Memorial Van Damme staat op het programma voor 4 september en we gaan zéker een Memorial organiseren. Op welke manier, dat weten we nog niet. We zijn heel veel verschillende scenario’s aan het maken. Met of zonder publiek, nationaal of internationaal. We zijn op enkele heel toffe, innovatieve concepten aan het werken.”

“Maar het is nog te vroeg om daar nu al over uit te weiden. Het is nog te koffiedik kijken met de mogelijkheden die er allemaal zijn en met de reguleringen. Alles verandert week na week, twee keer per week krijgen we zelfs updates vanuit de overheid. Dus wij wachten af, maar we zijn wel klaar om in elk scenario een Memorial te organiseren.”

Lees ook: Cédric Van Branteghem woont in Zweden, waar restaurants en cafés gewoon open zijn: “Ik betwijfel of dit ook in België zou werken. Belgen zijn regelbrekertjes” (+)