Caudron, Merckx en Leppens naar achtste finales in WK driebanden DMM

08u25

Bron: Belga 5 Steve Dinneweth Frédéric Caudron. Meer Sport Frédéric Caudron (UMB-6), Eddy Merckx (UMB-11) en Eddy Leppens (UMB-16) hebben zich in het Boliviaanse Santa Cruz voor de achtste finales van het wereldkampioenschap driebanden geplaatst.

Caudron won met 40-27 van de Zweed David Pennör (UMB-144) en Merckx schakelde de Nederlander Glenn Hofman (UMB-85) met 40-25 uit. Leppens maakte het meeste indruk. Onder meer dankzij een serie van 11 zette hij de Nederlander Dick Jaspers (UMB-3), de wereldkampioen van 2000, 2004 en 2011, in 15 beurten met 40-27 opzij.



Om een plaats in de kwartfinales neemt Caudron het op tegen de Zuid-Koreaan Cho Jae Ho (UMB-12). Merckx treft de Turk Tayfun Tasdemir (UMB-17) en Leppens geeft de Mexicaan Javier Vera (UMB-945) partij.



Caudron en Merckx gaan allebei voor een derde wereldtitel. Caudron kroonde zich in 1999 en 2013 tot wereldkampioen, Merckx in 2006 en 2012. Leppens schopte het één keer tot de finale. Hij werd runner-up in 2010.