Caudron klopt Merckx in finale WK driebanden in Belgisch onderonsje

De wereldtitel driebanden gaat dit jaar naar Frédéric Caudron (UMB-6). Voor de 31ste keer in de geschiedenis wint een Belg. Caudron klopte in de finale in het Boliviaanse Santa Cruz Eddy Merckx (UMB-11) met 40-16 na 9 beurten. Het was de eerste keer dat de WK-finale volledig Belgisch getint is.

Caudron en Merckx gingen allebei voor een derde wereldtitel. Caudron kroonde zich in 1999 en 2013 tot wereldkampioen, Merckx in 2006 en 2012. De andere Belgen op de erelijst zijn Raymond Ceulemans (21 keer), René Vingerhoedt (2), Ludo Dielis (2) en Jozef Philipoom. België viert zijn 31ste titel en brengt zijn totaal aantal medailles op 55 op 213.

Naast het feit dat het de eerste keer was dat twee Belgen de finale speelden op het WK driebanden (toe aan zijn 71ste editie), was het pas de tweede keer dat twee spelers uit hetzelfde land in de finale stonden. De primeur was in 1938 weggelegd voor de Argentijnse broers Augusto en Francisco Vergez in Buenos Aires.

In de halve finales schakelde Caudron de Italiaan Marco Zanetti (UMB-5), wereldkampioen in 2002 en 2008, in 26 beurten met 40-36 uit. Merckx speelde in 20 beurten 20-20 gelijk tegen de Vietnamees Ma Minh Cam (UMB-22), waarna hij in de penalty's met 3-2 aan het langste eind trok.