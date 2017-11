Caudron blijft ondanks derde wereldtitel en nummer 1 bescheiden: "Vier jaar geleden toch specialer" Redactie

Bron: Belga 0 SDDH Archiefbeeld van Caudron. Meer Sport Frédéric Caudron kroonde zich zondag in het Boliviaanse Santa Cruz voor de derde keer tot wereldkampioen driebanden. Hij is ook de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. "Mooi, maar daarom wil ik mij nog niet de beste noemen", zegt hij twee dagen later bij zijn thuiskomst in Zaventem.



Caudron werd voor het eerst wereldkampioen in 1999 in het Colombiaanse Bogota. In 2013 voegde hij daar, voor eigen volk in Antwerpen, een tweede WK-goud aan toe. Zondag versloeg Caudron in een volledig Belgische finale, de eerste in de WK-geschiedenis, Eddy Merckx.



"Elke wereldtitel is mooi, maar de meest speciale blijft toch die van vier jaar geleden in Antwerpen. In zo'n prachtige organisatie in eigen land wereldkampioen worden, dat was echt super. Maar dit keer was ook wel speciaal omdat het een Belgische finale was", legt Caudron uit.



De Henegouwer, die in het circuit ET wordt genoemd, tekende in de finale voor een kunststukje. Hij klaarde de klus in slechts negen beurten, goed voor een gemiddelde van 4,444 caramboles per beurt. "In de halve finale ging het heel moeizaam en vond ik pas op het einde mijn goede ritme. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel scherp aan de finale begon. Het ging vanzelf, ik kan het moeilijk uitleggen. Maar mijn beste wedstrijd ooit was het niet. In februari van dit jaar won ik tegen Dick Jaspers de finale van een wereldbeker in zeven beurten. Da's nog beter. Maar negen beurten is al uitzonderlijk, en dan nog in een finale, da's super", lacht hij.



Als kers op de taart mag Caudron, die voor het toernooi zesde stond, zich de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. "Ik was vooraf niet bezig met de ranking. Ik wil mezelf geen druk opleggen. Het is inderdaad de kers op de taart om weer nummer 1 te zijn, maar ik voel me daarom niet de beste van de wereld. Dat is allemaal relatief. Ik ben misschien de beste allrounder omdat ik in andere disciplines ook al wereldtitels heb veroverd. Maar dat komt ook omdat sommige spelers alleen focussen op het driebanden. Dat is ook de belangrijkste discipline."

Caudron is 49 en kan in principe nog jaren mee op topniveau. De honger om te presteren heeft hij alleszins nog altijd. "Raymond Ceulemans was 63 of 64 toen hij voor het laatst wereldkampioen werd. Naar mijn gevoel kan ik sowieso nog tien jaar aan de top meedraaien. Ik heb ook niet meteen plannen om te stoppen. Ik train nog veel en graag en dat moet ook om op dit niveau mee te draaien. Er zijn geen geheimen. Talent alleen volstaat niet. Dat is net zoals in andere sporten."

Tijd voor een feestje heeft Caudron niet echt. "Over twee dagen word ik op een invitatietoernooi in Lausanne verwacht, dus veel feesten zit er niet in. Maar een biertje hier met supporters moet wel kunnen."

Merckx: "We houden stand tussen het jonge geweld"

Eddy Merckx mocht afgelopen weekend een vijfde WK-medaillebijschrijven op zijn erelijst. Na twee keer goud (in 2006 en 2012) en een keer brons (2015) werd hij in het Boliviaanse Santa Cruz voor de tweede keer (na 2009) vicewereldkampioen.

"Als je aan een finale deelneemt, wil je natuurlijk winnen", aldus Merckx. "Maar dat zat er geen moment in. Frédéric speelde echt uitzonderlijk goed. Er was helemaal niets aan te doen. Ik gun hem de titel ook van harte. Voor het toernooi zou ik voor het zilver hebben getekend, dus ik ben zeker tevreden", zegt Merckx dinsdagnamiddag wanneer hij in Zaventem opnieuw voet op Belgische grond zet.

De 49-jarige Antwerpenaar weet zijn zilveren plak meer dan ooit naar waarde te schatten. Volgens Merckx is het niveau in het driebanden de afgelopen jaren immers gevoelig gestegen.

"De bezetting in het hedendaagse driebanden is heel sterk. Er zijn heel wat goede spelers bijgekomen waardoor het altijd moeilijker wordt om je plaats aan de top te behouden", zegt Merckx, een leeftijdsgenoot van wereldkampioen Caudron. "Ik zie nieuwe gezichten uit Aziatische landen als Zuid-Korea en Vietnam, maar ook jong geweld uit bijvoorbeeld Spanje en Turkije. Daar moeten wij tegen opboksen. Ze zijn ook allemaal een pak jonger. De opdracht voor onze generatie is dus standhouden. Ik denk dat we deze week bewezen hebben dat we dat nog kunnen."