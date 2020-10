Castors Braine wint voor vijfde keer Beker van België vrouwenbasketbal Redactie

03 oktober 2020

23u20

Bron: Belga 0 Basket Castors Braine heeft voor de vijfde keer de Beker van België basketbal gewonnen. In de finale in Kortrijk had de landskampioen wel de handen vol met het jeugdige Phantoms Boom. Het werd 71-67. Bij de rust was de stand nog in evenwicht (36-36) en na het derde kwart stond Boom één puntje voor (54-55).

Braine won de Beker eerder in 2014, 2015, 2017 en 2019. De finale had al in maart gespeeld moeten worden, maar dat ging toen wegens de coronapandemie niet door.

Kwarts: 18-22, 18-14, 19-18, 12-17

Phantoms Boom: (16/36 2pts, 8/26 3pts, 11/19 vrijworpen, 47 rebounds): Ndiribe 4, Van Buggenhout 13 (1x3), Goyvaerts 9 (2x3), Van Eupen 9 (10 rbds, 4 ass), Joris 9 (1x3, 13 rbds), S. Bell 12 (3x3), Lauwers 1, Adams 9 (1x3), E. Bell

Castors Braine: (18/53 2pts, 8/22 3pts, 11/17 vrijworpen, 45 rebounds): Ramette 3 (1x3), Carpréaux 8 (2x3), Brcaninovic 2, De Souza 9, Lisowa 10 (1x3), Starling 10 (1x3), Kreslina 7 (1x3), Touré 22 (2x3)