Castors Braine verliest tegen Sopron ook vijfde groepsmatch EuroLeague, Meesseman wint wél met Ekaterinburg Redactie

20u47

Emma Meesseman (archiefbeeld). Meer Sport Castors Braine heeft vanavond zijn vijfde nederlaag op evenveel groepswedstrijden geleden in de EuroLeague basketbal voor vrouwenteams. Op het parket van het Hongaarse Sopron ging de Belgische landskampioen met 83-59 de boot in. Aan de rust (45-27) was het kalf al verdronken.

Castors Braine leed in de twee eerste quarters te veel balverlies en scoorde gedurende acht minuten niet. De speelsters van coach Ainars Zvirgzdi trokken zich met een verschil van achttien punten terug in de kleedkamers. In het derde kwart hield Castors onder impuls van de Amerikaanse Celeste Trahan-Davis, die in de eerste helft gespaard werd, en Nikolina Milic (13 ptn) gelijke tred. Met nog tien minuten op de klok gaf het scorebord 63-44 aan. In het slotkwart moest de Belgische landskampioen de kelk tot op de bodem ledigen, Sopron liep verder uit tot 83-59.

Na opeenvolgende nederlagen tegen Koersk (84-68), Bourges (66-78), Villeneuve d'Ascq (81-71), Galatasaray (71-72) en groepsleider Sopron staat Castors op de laatste plaats in groep A. Volgende week woensdag komt het Poolse CCC Polkowice op bezoek.

Meesseman (Ekaterinburg), Wauters en Kim Mestdagh (Yakin Dogü) boeken zeges

Emma Meesseman en haar Russische club Ekaterinburg hebben hun vijfde groepswedstrijd in de EuroLeague basketbal voor vrouwenteams dan weer gewonnen. Ekaterinburg klopte Nadezhda Orenburg in een Russisch onderonsje met 54-64. In dezelfde groep waren Ann Wauters en Kim Mestdagh met het Turkse Yakin Dogü een maatje te groot voor het Poolse Wisla (87-59).

Meesseman loodste Ekaterinburg met 12 punten, 4 rebounds, 2 assists en 2 steals in dertig speelminuten naar de zege. Voor de Russische club van de West-Vlaamse center was het de derde overwinning op vijf groepswedstrijden.

Nog in groep B legden Wauters (14 ptn, 7 rebounds) en Kim Mestdagh (5 ptn, 3 rebounds) met Yakin Dogü de Poolse vrouwen van Wisla Krakau over de knie. Met negen punten (4 zeges, 1 nederlaag) voeren de Turken de stand aan. Meesseman en Ekaterinburg bezetten met acht punten de tweede plaats.

De eerste vier van de twee groepen plaatsen zich voor de kwartfinales, de vijfde en zesde gaan door in de EuroCup. De nummers zeven en acht zijn uitgeschakeld.