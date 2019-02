Castors Braine verliest ook in Bourges, twaalfde nederlaag op rij in Euro League Redactie

13 februari 2019

23u17 0

Castors Braine heeft een twaalfde nederlaag op rij geleden in de Euroleague basketbal. Op de dertiende speeldag ging de Belgische kampioen woensdag in het Franse Bourges met 83-55 (rust: 38-27) onderuit. Als achtste en laatste in groep A was Braine al langer zeker van de Europese uitschakeling.

De kans dat er op de veertiende en laatste speeldag een einde komt aan de reeks nederlagen is eerder klein. Volgende week woensdag komt immers het Russische Ekaterinburg op bezoek in de Spiroudôme van Charleroi. De club van Belgian Cat Emma Meesseman is titelverdediger in de Euroleague en won die ook al in 2003, 2013 en 2016. Dit jaar moesten de Russinnen Europees nog maar één keer in het stof bijten. Met twaalf zeges zijn ze al zeker van de groepswinst.